Les bons plans du week-end à Lyon (1er et 2 juillet)

On fait quoi ce week-end à Lyon ?

Les pompiers de Lyon Confluence ouvrent leurs portes !

Journée portes ouvertes ce samedi pour les pompiers de Confluence. Les visiteurs sont attendus de 9h à 18h pour découvrir la profession. Au programme : des ateliers pour les enfants, une ascension de la grande échelle et des manœuvres des pompiers. Toutes les informations pratiques sont à retrouver ici

Open Air Géant dans la Cour du Grand Hôtel-Dieu !

Le rendez-vous est donné de 15h30 à 22h dans la cour du Grand Hôtel-Dieu pour un Open Air Géant organisé par les équipes de Zoo Corp, du Grand Réfectoire et de l’Officine. Au programme : de la house ou encore du disco pour s’ambiancer comme il se doit en ce début de mois de juillet. Toutes les informations pratiques ici

Le Festival entre Rhône et Saône !

Deuxième édition de l’évènement mettant l’eau à l’honneur. Jusqu’à dimanche, de nombreuses animations sont encore prévues sur les Berges de la Guillotière, à Confluence ou encore sur l’Ile Barbe avec des ateliers, des balades, des conférences, des expositions, des concerts, des spectacles… Le programme complet est à retrouver ici

Grand déstockage à l’Aquarium Ciné-Café !

Des pépites seront à dénicher ce samedi de 10h à 20h du côté de l’Aquarium Ciné-Café (4ème arrondissement) à l’occasion d’un grand déstockage où des DVD à partir d’un euro seront à saisir. Une vente aux enchères est également prévue à 18h. Plus d’informations ici

Marché estival de créateurs !

Décoration, bijoux, illustrations, accessoires, vêtements, cosmétiques, maroquinerie, food… Il y en aura pour tous les goûts ce samedi de 10h à 19h dans la Cour du Midi du Grand Hôtel-Dieu à l’occasion du marché des créateurs de Lyon Can Do It. Entrée libre. Plus d’informations ici

Braderie de l’été chez Pilo !

Tout sera à -50% ! Endimanchées organise ce week-end sa grande braderie de l’été avec de nombreux créateurs au rendez-vous. Ce marché se déroulera au sein de Pilo (10 montée des Carmélites dans le 1er arrondissement) samedi et dimanche de 10h à 20h. Les informations pratiques à retrouver ici