Les bons plans du week-end à Lyon (24 et 25 juin)

Découvrez notre sélection de bons plans pour le week-end.

Bourrage papier !

Le festival lyonnais de l’illustration indépendante se déroule ce week-end à la Cité des Halles dans le 7e arrondissement de Lyon. A découvrir : une quarantaine de stands d’artistes et de collectifs venus de toute la France pour présenter images, céramiques ou encore textiles. De nombreuses animations seront également au programme. Toutes les informations pratiques sont à retrouver ici

Aux 4 coins de la Métropole dans les étoiles !

Découvrir les trésors cachés du territoire lyonnais. Tel est une nouvelle fois l’objectif de l’évènement « Aux 4 coins de la métropole » qui se déroulera ce dimanche au sein de quatre lieux : le CFA de la gastronomie à Marcy-l’Etoile, la Cité des étoiles à Givors, le Planétarium de Vaulx-en-Velin et l’Observatoire de Lyon à Saint-Genis-Laval. Un jeu de piste, une visite guidée, une balade contée, des spectacles, des démonstrations culinaires, des ateliers pour les enfants seront notamment au programme. Journée gratuite et ouverte à tous. Plus d’informations ici



Vide-penderie !

La boutique Les Débraillées vous propose une nouvelle fois de faire de bonnes affaires à l’occasion d’un vide-penderie vendredi et samedi. Des marques lyonnaises ou françaises engagées seront à retrouver avec des promotions allant jusqu’à -80%. De la seconde main sera également à découvrir. Le rendez-vous est donné 5 rue Saint-Polycarpe de 11h à 19h. Entrée libre et gratuite. Toutes les informations ici

Grand concert gratuit au parc de la Tête d’Or !

C’est une première à Lyon ! L’Orchestre national de Lyon s’invite au parc de la Tête d’Or pour un concert gratuit en plein air ce samedi à partir de 20h. Le rendez-vous est donné sur la pelouse de la coupole (entrée Porte de la Tête ou des Enfants du Rhône). La première partie de soirée sera animée par les 160 enfants des Orchestres Démos Lyon Métropole. Toutes les informations pratiques ici

Salon régional Emmaüs !

Il est de retour au Double Mixte à Villeurbanne. Le Salon Régional Emmaüs proposera ce dimanche de 9h à 18h une grande vente solidaire avec à saisir des vêtements, des meubles, des livres, des vélos, des jouets, de la maroquinerie ou encore de la vaisselle. Entrée gratuite. Plus d’informations ici