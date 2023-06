Le corps d'une jeune femme découvert dans un squat à Lyon

La victime originaire de Villeurbanne était portée disparue depuis le 9 juin dernier.

Le corps sans vie d’une jeune femme âgée de 18 ans a été découvert dans un squat du 7e arrondissement dans des circonstances encore inconnues. D’après nos confrères de BFM Lyon, la victime originaire de Villeurbanne était portée disparue depuis le 9 juin dernier, après être partie en soirée. Sa mère avait alors alerté la police, une enquête pour disparition inquiétante avait ainsi été ouverte pour tenter de la retrouver.

Un suspect en garde à vue

Un suspect âgé d’une trentaine d’années, et qui vivait sur place, a été interpellé par les forces de l’ordre et placé en garde à vue au commissariat.

Les investigations se poursuivent notamment pour déterminer les causes de la mort de la jeune femme ainsi que le déroulé des faits.