Prolongement du métro B : un premier essai réalisé ce vendredi

Les deux stations prochainement desservies, Oullins Centre et Saint-Genis-Laval Hôpital Lyon-Sud, ont été présentées dans la matinée à la presse.

Prévu pour une ouverture au grand public en octobre 2023, le métro B aura une fréquence d’une rame toutes les deux minutes en heure de pointe. Entre Oullins et le nouveau terminus, il y a 1600 mètres qui seront ralliés en moins de 4 minutes. Au niveau des premières estimations, il devrait y avoir approximativement 25 000 voyageurs quotidiens qui passeront à Saint-Genis-Laval et 24 000 à Oullins Centre.

Mais d’ici octobre, il y a encore cinq mois et de nombreux travaux sont encore nécessaires. Il faut ainsi poser le faux plafond dans les stations et faire fonctionner l’ensemble des escaliers mécaniques, une grande poutre lumineuse doit être installée à Saint-Genis et les bornes de validations de tickets et d’abonnements doivent également arriver dans ce laps de temps.

Avec ces deux nouveaux arrêts, un grand parking relais est aussi en train de voir le jour à Saint-Genis-Laval Hôpital Lyon-Sud. Avec plus de 10 000 m² de stationnement, il pourra accueillir 877 véhicules et 490 vélos ainsi qu’un atelier de réparation de vélos. Sept niveaux sont étalés sur l’ensemble de la construction et chacun d’entre eux a une cible particulière. Le rez-de-chaussée est ainsi dédié aux véhicules électriques et aux personnes à mobilité réduite, le premier étage au covoiturage et le reste en partie en libre-accès et en partie réservée pour ceux qui habitent à plus de deux kilomètres de la station.

Un grand projet au coût faramineux de 391 millions d’euros pour ajouter 3,4 kilomètres de voies supplémentaires qui permettront aux Saint-Genois d’accéder à la Part-Dieu en moins de 15 minutes. Quelques autres journées estivales parsemées sur les grandes vacances seront aussi des périodes où le métro ne marchera pas, le calendrier complet est à retrouver sur le site des TCL.