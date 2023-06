28 ans de prison pour le meurtrier de La Mulatière

Le 28 juillet 2020, Hanane Abdelkhalek été assassinée de 13 coups de couteau dans un appartement dans le quartier de La Mulatière à Lyon.

Le mari de Hanane Abdelkhalek, Adbelmounaim M., était jugé aux assises du Rhône depuis vendredi. Si dans un premier temps il expliquait que ce n’était pas volontaire, l'accusé a finalement déclaré qu’il désirait sa mort.

Déjà connu des services de police

Selon une voisine, Abdelmounaim M. avait tiré sa femme par le cou et par son voile alors qu’elle était au sol. L’homme l’aurait ensuite étranglée et battue à plusieurs reprises. Ce dernier a finalement reconnu avoir asséné trois coups de couteau à la victime et a supposé que les dix autres entailles ont été faites par sa femme elle-même lorsqu’elle a été enfermée dans le duplex.

Son casier judiciaire possédait deux mentions pour des faits de violences conjugales dont une en 2008 sur sa première femme où il avait écopé de prison avec sursis et une seconde en juin 2020 sur sa deuxième compagne, assassinée un mois plus tard.

L'individu a été condamné à 28 ans de réclusion criminelle, il écope aussi d'une interdiction de posséder une arme pendant 15 ans.