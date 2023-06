Un nouveau record de fréquentation de cyclistes à Lyon !

La Métropole de Lyon a annoncé ce vendredi un nouveau record de fréquentation, avec 17 244 cyclistes comptabilisés jeudi sur le quai Augagneur à Lyon.

"Traditionnellement, c’est à la rentrée de septembre que les plus forts trafics – tous modes confondus mais surtout vélo – sont enregistrés. Le fait que ce nouveau record soit battu dès le début du mois de juin montre encore, s’il en était besoin, que le vélo est devenu un moyen de déplacement plébiscité par les Grands Lyonnais", se félicite la Métropole de Lyon dans un communiqué.

Le précédent record avait été battu le 4 avril dernier avec 16 989 cyclistes comptabilisés sur le quai Augagneur, au-delà des chiffres du record, à l’époque historique du 7 septembre 2021 avec 16 244 cyclistes recensés.

Parallèlement, le trafic sur le pont Lafayette, dont les travaux d’aménagement débuteront lundi, demeure à un niveau très élevé avec une fréquentation quotidienne pouvant dépasser les 10 000 cyclistes. Depuis le 1er janvier, plus d'un million de cyclistes ont circulé sur le pont pour traverser le Rhône.

"Ces records de fréquentation successifs avec désormais plus de 17 000 cyclistes par jour sur le quai Augagneur et plus de 10 000 cyclistes sur le pont Lafayette viennent confirmer le besoin de sécurisation du pont Lafayette dont les travaux débutent la semaine prochaine et le nécessaire aménagement de la Voie Lyonnaise 1 dont les travaux débuteront en septembre entre la passerelle du collège et le pont de la Guillotière", a réagi Bruno Bernard, le président de la Métropole de Lyon.