Tournoi des 6 Nations 2024 : France-Angleterre se jouera à Lyon !

Une bonne nouvelle pour les amateurs du ballon ovale.

A cause des Jeux Olympique de Paris et des nécessaires travaux de mise en conformité, le Stade de France sera indisponible pour la finale du Top 14 et le Tournoi des 6 Nations avant l'été 2024.

La Fédération française de rugby a donc décidé de délocaliser les rencontres du tournoi international à Lyon, Marseille et Lille.

Le Groupama Stadium de Décines accueillera par conséquent la rencontre France-Angleterre. Le match se déroulera le 16 mars à 21h, en clôture de la compétition. Au programme également pour les Bleus : l'Irlande le 2 février au Vélodrome et l'Italie le 25 février à la Decathlon Arena de Lille.