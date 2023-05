Weekend de Pentecôte : du monde sur les routes ce lundi

Vous être nombreux à prendre le chemin du retour ce lundi après un weekend prolongé.

Il va y avoir du monde sur les routes ce lundi en Auvergne-Rhône-Alpes. Même si, à plus large échelle, le trafic est classé vert, Bison Futé vous conseille tout de même d'éviter l’autoroute A7 entre Marseille et Lyon, de 12h à 18h ce lundi.

De midi à 18h

La circulation s'annonce dense aussi sur l’autoroute A9, entre Montpellier et Orange, de 11h à 13h. Toujours selon Bison Futé, la circulation sera dense dès le début de l’après-midi en direction de l’Île-de-France. Les retours s’étaleront d’une manière générale entre le milieu de la matinée et le début de soirée. Les autoroutes A10, A13 et A7 devraient connaître des difficultés importantes en milieu d’après-midi.

Prudence dans vos déplacements.