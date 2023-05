Policiers agressés à la Guillotière : quatre jeunes condamnés

Le tribunal judiciaire de Lyon a condamné ce mercredi quatre individus soupçonnés d’avoir pris part aux violences contre des policiers remontant au 20 juillet dernier.

Ce jour-là, des agents repèrent et coursent l’auteur d’un vol de collier à l’arraché dans le quartier de la Guillotière. Arrivé place Gabriel-Péri, ce dernier demandait de l’aide à la foule, qui lynchait les policiers devant le Casino. Les trois policiers en civil, deux hommes et une femme, étaient notamment frappés et gazés par des dizaines de passants et avaient obtenu jusqu’à 7 jours d’ITT.

L’auteur du vol à l’arraché, qui avait réussi à prendre la fuite, a été condamné à 18 mois de prison. L’un des trois prévenus auteurs de violences contre les forces de l’ordre a écopé de 2 ans de prison ferme.

Les deux autres de 10 et 18 mois.

Des peines moins fortes que celles requises par l’avocat général, qui réclamait notamment jusqu’à 4 ans de prison pour l’agresseur le plus violent.