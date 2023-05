Michelle Kang devient présidente de l'OL féminin

OL Groupe a annoncé ce mardi soir avoir officiellement signé un accord avec la femme d’affaires américaine pour former "un groupe mondial de football féminin".

Via YMK Holdings, Michele Kang devient actionnaire majoritaire et présidente de la nouvelle structure multi-équipes qui regroupe donc les Washington Spirit dont elle était déjà propriétaire, ainsi que l’OL féminin.

"La nouvelle organisation a pour objectif d’acquérir des clubs supplémentaires dans d'autres pays en Europe, en Amérique et en Asie", précise OL Groupe.

Ce dernier promet également que "chaque club conservera sa propre identité établie, dans le respect de son héritage et de sa communauté de supporters. Les nouveaux propriétaires continueront d'investir stratégiquement pour améliorer les infrastructures et développer la communauté de supporters de chaque club. En parallèle, des investissements significatifs seront consacrés de manière centralisée au développement de ressources partagées entre toutes les équipes du groupe, telles que la science et la technologie de la performance, l'analyse de données, le recrutement mondial, et le développement du personnel sportif".

"Cet accord représente une avancée majeure dans l'histoire du football professionnel féminin", déclare Michele Kang. "Il réunit la tradition inégalée de l'OL féminin, 8 fois vainqueurs de la Ligue des Champions, et le dynamisme du Washington Spirit, champion de la NWSL en 2021, pour inaugurer une nouvelle ère de notre sport. L’alignement complet sur cette vision entre le conseil d’administration d’OL Groupe et les principaux acteurs, dont Jean-Michel Aulas, John Textor et moi-même, est particulièrement fort. C'est un grand honneur pour moi de prendre en charge l’OL féminin et de piloter ce projet sans précédent, au nom des supporters, des joueuses et des staffs des deux équipes", peut-on également lire.

"Avec une tradition de la victoire, inégalée dans le monde du football féminin, l’équipe féminine de l’OL a une opportunité unique sur ce marché en pleine croissance pour construire la marque mondiale de l’Olympique Lyonnais, au bénéfice d’OL Groupe et pour nos athlètes remarquables. L'accord conclu aujourd'hui avec Michele Kang permet de créer le véhicule idéal pour atteindre cet objectif et pour assurer un avenir passionnant à l'OL féminin", indique de son côté John Textor.

A noter enfin que à travers cette opération, Michele Kang fera son entrée au conseil d’administration d’OL Groupe.