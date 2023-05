Lyon : une nouvelle œuvre de street-art sur un tramway

Depuis 2021, le Sytral déploie un projet artistique autour du street art, en décorant des trolleybus ou des tramways.

En collaboration avec le collectif ZOO ART SHOW, composé de 350 street artistes locaux et internationaux, une fois encore le réseau TCL sera animé.

Cette nouvelle œuvre créée par l’artiste de renommée internationale, Pantone, est à découvrir sur une rame circulant sur les lignes de tramway T1, T2 et T6. L’œuvre, inédite et différente des précédentes, allie art cinétique, graphiti psychédélique et glitch art. Ce dernier est un style particulier qui opte pour une utilisation d’erreurs numériques ou analogues, qui créer à la fin une œuvre esthétique. L’artiste favorise ces techniques numériques en présentant des œuvres futuristes, géométriques et abstraites.

Cette exposition mobile œuvre pour la valorisation de l’art et de la culture dans les transports en commun. Elle montre la richesse et la pluralité de l’univers de cet art : "Une nouvelle fois le tramway se présente comme un véritable support d’art et d’expression, qui, au grès de ses trajets, fait rayonner la culture dans les rues auprès d’un large public", confie Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon et de Sytral Mobilités.

En 2022, le collectif avait déjà habillé un trolleybus de la ligne C3 et 5 rames de tramways.