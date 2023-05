Pont de l’Ascension : un week-end prolongé très chargé sur les routes d’Auvergne-Rhône-Alpes

Il va falloir prendre son mal en patience.

Le pont de l’Ascension sera synonyme de bouchons sur les routes. Bison Futé a dévoilé en ce début de semaine ses prévisions pour ce week-end prolongé de quatre jours.

Le drapeau rouge sera de sortie pour les journées de mercredi et de jeudi dans le sens des départs. Les automobilistes rencontreront notamment des difficultés dans la vallée du Rhône. L’autoroute A7 devrait être prise d’assaut entre Lyon et Orange. "Ces difficultés seront amplifiées en milieu d’après-midi par la circulation générée par les trajets 'travail-domicile'", explique Bison Futé.

Le reste de la semaine sera plus tranquille avant un dimanche noir dans le sens des retours. Les conditions de circulation seront extrêmement difficiles sur l’A6 entre Lyon et Paris, sur l’A7 entre Marseille et Lyon, sur l’A9 entre Avignon et Orange, sur l’A10 entre Bordeaux et Paris, sur l’A11 entre Nantes et Paris ou encore sur l’A13 entre Caen et Paris. Il est recommandé de retrouver les grandes métropoles avant la mi-journée.