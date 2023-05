La fin des balades à poney au parc de la Tête d'Or de Lyon !

L’activité prend fin.

Les balades à poneys avaient commencé en 1984. Elles ne se dérouleront plus au nom du bien-être animal et des valeurs pédagogiques de la municipalité.

Bruno, à la tête de cette activité, n’a plus les moyens de répondre aux nouvelles exigences de la municipalité. Cette dernière demandait une augmentation du nombre de balades, plus de liberté pour les poneys, plus de sécurité et une partie pédagogique pour les enfants.

La municipalité œuvre pour le bien-être animal au parc de la Tête d’Or depuis les critiques d’associations, notamment sur la traite des poneys. Une pétition avait été lancée en 2022 par Paris Animaux Zoopolis pour mettre fin à cette activité.

Après deux appels d’offres en 2022 et début 2023, aucun repreneur répondant aux critères de la ville n’a été trouvé...