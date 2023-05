Les bons plans du week-end à Lyon (13 et 14 mai)

Découvrez notre sélection de bons plans pour ce week-end !

La Nuit européenne des musées !

Elle est de retour pour une 19e édition. La Nuit européenne des musées va donner l’opportunité au public d’aller au musée ce samedi soir gratuitement. Les musées lyonnais ne feront pas exception à la règle avec des visites, des ateliers, des concerts ou encore des spectacles. Ce sera par exemple le cas au Musée d’art contemporain de Lyon, au Musée des Beaux-Arts de Lyon, au Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation, au Musée Jean Couty ou encore au Musée des Confluences. Tout le programme est à retrouver ici



La Fête Renaissance dans le quartier du Vieux Lyon !

On va voyager dans le temps ce week-end à l’occasion de la Fête Renaissance. Le quartier du Vieux Lyon va une nouvelle fois se transformer samedi et dimanche et emmener les visiteurs au temps de la Renaissance à l’occasion d’une grande fête populaire, familiale, ouverte à tous et gratuite. Au programme notamment : des défilés, des numéros de troubadours, des démonstrations des savoir-faire artisanaux, des jeux d’époque, un jardin archéologique, une taverne, une chasse aux trésors… Plus d’informations ici

Convergence Vélo !

C’est le rendez-vous des amoureux de vélo. La Convergence Vélo est de retour ce dimanche pour faire découvrir cette pratique aux petits comme aux plus grands. Un pique-nique géant est prévu sur la place Bellecour où des stands seront installés avec de nombreuses animations. Une grande balade familiale et festive dans le centre-ville est également au programme à partir de 14h. Toutes les informations sur l’évènement ici



Japan Touch Haru / Geek Touch 2023 !

Direction Eurexpo pour ce double salon 100% manga, pop et geek culture. Plus de 400 exposants, boutiques et créateurs seront présents en plus d’une trentaine de restaurants asiatiques et une cinquantaine d’invités et d’animations réparties sur deux jours. Le programme complet ici



Le marché de créateurs L’Estive !

Rendez-vous ce dimanche de 10h à 19h sur la place de la Croix-Rousse pour l’évènement organisé par l’association Arts Pentes. L’occasion de découvrir plusieurs dizaines de créateurs et artistes locaux dans une ambiance détendue avec de nombreux savoir-faire artisanaux et artistiques : bijoux, mode, maroquinerie, céramique… Plus d’informations ici



Pop-up store Flowrette !

Avis aux fans de fleurs ! Flowrette est de retour à Lyon le temps d’un week-end avec des milliers de fleurs séchées dans ses valises. Le rendez-vous est donné à In-Sted dans le 3e arrondissement avec une large sélection de fleurs séchées à la botte entre 2 et 7 euros, des bijoux en forme de fleurs, des accessoires de décoration. L’évènement débute ce vendredi et se termine ce dimanche soir. Toutes les informations pratiques ici



Les chiens à l’honneur au Woofest !

Le rendez-vous des amoureux des animaux se déroule ce week-end du côté du Grand Parc de Miribel Jonage pour la première édition du festival Woofest où les chiens seront à l’honneur. De nombreuses activités seront au programme samedi et dimanche pour les adultes et les toutous bien sûr comme des marches solidaires, du dog-dancing, du cani-paddle… Tout le programme ici



Les Tablées de Monplaisir !

L’évènement reprend ses quartiers dans le 8e arrondissement le temps d’un week-end où la street-food, la culture et la création seront à l’honneur. Les Tablées de Monplaisir proposeront cette année une vingtaine de food trucks pour les plus gourmands ainsi que des activités et des animations pour le public. Un marché de créateurs est également au programme. Plus d’informations ici