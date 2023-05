La basilique de Fourvière en lice pour devenir le monument préféré des Français !

Les votes sont ouverts !

Et si la basilique Notre-Dame de Fourvière devenait le monument préféré des Français ? C'est possible puisque le monument emblématique de Lyon a été sélectionnée pour représenter la région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre de l'émission "Le Monument préféré des Français" diffusée sur France 3 et présentée par Stéphane Bern.

La basilique Notre-Dame de Fourvière fait face pour ce premier vote au Château de Grignan et à la cuivrerie de Cerdon.

Les internautes doivent voter en ligne pour désigner leur monument préféré en Auvergne-Rhône-Alpes. Si la basilique de Fourvière était sélectionnée, elle représenterait la région lors de la grande finale nationale de l'émission.

Les votes sont ouverts jusqu’au 26 mai ici