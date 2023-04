Lyon : deux drones déployés par la police pour la manifestation du 1er-Mai

Depuis dix jours, un décret du ministère de l’Intérieur permet aux préfectures d’autoriser le déploiement de drones pendant les manifestations.

A la veille du 1er-Mai, la préfecture du Rhône ne s’est pas faite prier. Elle a pris un arrêté autorisant la police rhodanienne à se servir de deux drones pour couvrir la manifestation prévue de Jean-Jaurès à la place Bellecour ce lundi.

Pour anticiper les critiques des garants des libertés individuelles, l’arrêté précise que deux drones Mavic 2 DJI Enterprise, Classe C2 zoom x6 maximum seront déployés dans le ciel lyonnais et que "les lieux surveillés sont strictement limités au parcours de la manifestation et à ses abords", tandis que la durée de l’autorisation "est strictement limitée à la durée des risques de troubles à l’ordre public".

Par ailleurs, la préfecture est tenue d'informer le public sur la présence de ces drones via les réseaux sociaux, un communiqué de presse et des messages via haut-parleurs durant la manifestation.

Dans le plan attaché à l’arrêté préfectoral, le secteur autorisé suit le parcours officiel de la manifestation du 1er-Mai entre Jean-Jaurès dans le 7e arrondissement jusqu’à la place Bellecour, puis anticipe des manifestations sauvages puisqu’il remonte jusqu’aux Terreaux puis la Croix-Rousse.