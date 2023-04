Harry Styles : Emrata fait des révélation sur leur relation

Les images de Harry Styles et Emily Ratajkowski s'embrassant dans les rues de Tokyo ont fait le tour de la Toile. Alors que les images faisaient le tour du monde, aucuns des deux artistes ne s'étaient exprimés à ce sujet. Récemment, lors d'un interview pour l'édition espagnol du magazine féminin Vogue, la mannequin Américaine est revenue sur cet événement. La mère de Sylvester Apollo Bear ne comprend pas pourquoi sa vie privée intéresse autant le public et les réseaux sociaux. Elle se confie à ce sujet :

"Je pense qu’il y a une raison qui fait que certaines célébrités vivant à Los Angeles engagent des équipes de sécurité et ne vont pas dans des restaurants. L’intérêt que ma vie privée suscite est très étrange. Cela ne me surprend pas, mais ce n’est qu’une infime partie de ma vie. La majeure partie est consacrée à mon fils et à mon travail, mais je suppose que ces sujets n’inspirent pas les mêmes titres racoleurs."