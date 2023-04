Lyon : le concert de DJ sur les toits de Fourvière annulé

L'évènement devait avoir lieu le 27 avril.

Un DJ set était prévu la semaine prochaine sur les toits de la basilique de Fourvière à l'initiative du collectif Quai de Saône.

L'évènement qui allait être retransmis sur le parvis de la cathédrale Saint-Jean est finalement annulé.

"L’objectif de la Fondation Fourvière, propriétaire du site de la basilique Notre-Dame de Fourvière, est de créer des passerelles entre patrimoine, culture et religion. L’annonce du concert DJ set du 27 avril, organisé par le collectif Quai de Saône et de son accueil sur les toits de la basilique Notre-Dame de Fourvière a suscité de nombreuses réactions qui divisent et génèrent de graves dissensions", explique ce jeudi la Fondation Fourvière.

"Les événements soutenus par la Fondation Fourvière doivent nécessairement se vivre dans un esprit de rassemblement et de paix. Puisque ce n’est manifestement plus le cas, la Fondation décide qu’elle n’est plus en mesure d’accueillir un tel événement sur son site", poursuit-elle faisant référence à de nombreuses critiques reçues après l'annonce de l'évènement.