Un Lyonnais devient champion de France de pizza dessert !

Une nouvelle récompense pour la capitale des Gaules dans le domaine de la gastronomie.

Un Lyonnais a remporté le week-end dernier à Paris le championnat de France de la pizza dessert. Il s’agissait d’une première et c’est Jérémy Viale, chef du restaurant Nano Trattoria à Lyon, qui s’est imposé dans cette catégorie.

Il faut dire que ce n’est pas la première récompense pour Jérémy Viale déjà sacré champion d’Europe de la pizza en 2018, champion du monde de la pizza en duo en 2020 ou encore champion du monde dans la catégorie "pizza sans gluten".

La meilleure pizza dessert de France vient donc de Lyon. Cette gourmandise est à base de crème pâtissière vanille et miel, d’une tuile en forme de ruche d’abeille garnie de citron, gel citron-basilic et de gel citron cédrat confit. Une glace miel, ricotta et citron, réalisée en collaboration avec le chef Benoît Charvet, vient agrémenter le tout.