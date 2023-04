Lyon : 48 nouveaux chauffeurs de bus pour le réseau TCL

La fréquence de certaines lignes de bus était limitée depuis plusieurs mois par manque de conducteurs.

Le Sytral a annoncé ce lundi le recrutement de près de 48 chauffeurs de bus pour son réseau. "Cela permettra, dès le 24 avril prochain, de restaurer une partie de l’offre sur 15 lignes de bus", indique Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon et de Sytral mobilités. Les lignes de bus C15, 22, 33, 49, 63, 76, 85 et 95 verront leur offre nominale restaurée et la fréquence des lignes C20, 37, 72 et 86 sera renforcée.

A partir du 24 avril, la ligne C9 retrouvera son terminus habituel à Bellecour, tout comme la C14 qui terminera son trajet de nouveau à Jean Macé, mais cela à partir du 9 mai. La ligne S11 sera remise en exploitation dès le 24 avril également.

"Tous les moyens sont mis en œuvre pour que les usagers puissent retrouver un réseau TCL avec une offre rétablie à 100%", assure Bruno Bernard.

A noter qu’une centaine de conducteurs sont également en formation et devraient, si tout se passe bien, rejoindre les équipes TCL d’ici l’été.