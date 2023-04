Le Rhône et la Métropole de Lyon placés en vigilance sécheresse

Les précipitations ont été rares ces dernières semaines alors qu’une période de sécheresse a marqué l’année 2022 en France.

La préfète du Rhône Fabienne Buccio a par conséquent décidé de placer le département et la Métropole de Lyon en vigilance sécheresse. Un arrêté a été pris concernant l’ensemble des masses d’eau superficielles et souterraines.

"Les pluies de ces derniers jours n’ont pas été suffisantes pour rétablir une situation normale des nappes d’eau souterraine et des cours d’eau, sans perspective d’amélioration significative à court et moyen termes", justifie la préfecture qui précise que cette situation de vigilance "a pour objectif d’alerter sur la sensibilité de la ressource en eau et d’inviter les usagers -particuliers, industriels, agriculteurs, collectivités- à une utilisation économe de l’eau".

Des mesures complémentaires de restriction et d’interdiction des usages de l’eau pourraient être prises si la situation actuelle ne s’améliore pas dans les prochaines semaines.