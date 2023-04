Les bons plans du week-end à Lyon (8 et 9 avril)

Découvrez notre sélections de bons plans pour ce week-end !

Marché des créateurs de Lyon Can Do It !

Direction le Grand Hôtel-Dieu en ce week-end de Pâques. Lyon Can Do It propose au public une édition spéciale Pâques de son marché de créateurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes. A découvrir : de la décoration, des bijoux, des illustrations, des accessoires, des vêtements, des cosmétiques, de la maroquinerie… Le rendez-vous est donné ce samedi de 10h à 19h dans la Cour du Midi. L’entrée est libre. Plus d’informations ici

Chasse aux œufs de Pâques de Pilo !

Un week-end de Pâques est forcément synonyme de chocolat. L’hôtel Pilo dans le 1er arrondissement (10 montée des Carmélites) organise ce dimanche une chasse aux œufs pour les petits et les grands dans la cour de l’établissement. Le rendez-vous est donné à partir de 10h30. Toutes les informations pratiques à retrouver ici

Chasse au trésor de Pâques à la Cité des Halles !

Ce samedi les enfants seront à l’honneur à la Cité des Halles dans le 7earrondissement. Une chasse au tréso, une chasse aux œufs et livres sont au programme. Les petits détectives sont attendus à partir de 15h. Les informations pratiques sont à retrouver ici

Festival Le temps est bon, Bons terroirs, Bons canons !

Le rendez-vous est donné à compter de ce vendredi et jusqu’à lundi à la Cité internationale de la Gastronomie. Les visiteurs pourront notamment profiter de dégustations, rencontrer les acteurs de la cuisine, participer à une chasse aux œufs ou encore découvrir les différents expositions des lieux. Toutes les informations pratiques sont à retrouver ici

Le Festival des Glycines dans le quartier de Montchat !

Sortez vos appareils photos ce week-end ! Le Festival des Glycines a débuté cette semaine dans le quartier de Montchat dans le 3e arrondissement. Jusqu’au 28 avril, il sera possible de se promener et de découvrir cette plante grimpeuse ligneuse et ses grappes à la couleur violette et au parfum délicat. Plus d’informations ici