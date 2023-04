Lyon : un parcours différent ce jeudi pour la nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites

Au lendemain d’une rencontre avec la Première ministre Élisabeth Borne, qualifiée "d’échec", les syndicats se mobilisent de nouveau.

"En ne répondant pas à la demande de retrait, en usant du 49.3, l’exécutif a fait le choix d’accentuer la crise démocratique et sociale. Pourtant, dès le début, les organisations syndicales et de jeunesse avaient prévenu l’exécutif du risque d’explosion sociale que pouvait provoquer cette réforme injuste, injustifiée et brutale", assure l’intersyndicale dans un communiqué.

La manifestation lyonnaise partira ce jeudi à 11h de la place Jean Macé pour une arrivée prévue sur la place Maréchal Lyautey avec un passage par l’avenue Jean Jaurès, l’avenue Maréchal de Saxe et le cours Franklin Roosevelt. "Le gouvernement a la responsabilité de garantir la sécurité et le respect du droit de grève et de manifester. Sur Lyon, le choix préfectoral de fermer la rue de la Barre pour rejoindre la place Bellecour a encore une fois été déplorable", poursuivent les syndicats.

Entre 12 500 et 30 000 personnes avaient pris part à la manifestation contre la réforme des retraites le 28 mars dernier à Lyon.