Jenifer bientôt actrice sur TF1 dans "Super papa" avec Michaël Youn et Gabriel Diefenthal

Jenifer pourrait également apparaître aux côtés de Gwendoline Hamon et Virginie Hocq.

Jenifer incarnera Marina dans cette fiction qui devrait sortir en fin d'année 2023.

Un rôle qu'on attendait pas ! Jenifer s'apprête à revenir sur le petit écran dans une fiction de TF1 où elle incarnera une professeure de SVT. Face à la gagnante de la "Star Academy", Michaël Youn jouera un papa "control freak" avec son fils incarné par le fils de Frédéric Diefenthal, Gabriel. Selon Puremédias, le tournage de cette fiction baptisée "Super papa" aurait commencé le 3 avril 2023. Au casting, on pourra également retrouver la comédienne Gwendoline Hamon (star de la série "Cassandre").

Le pitch selon Puremédias ? Depuis la mort de sa femme trois ans plus tôt, Christophe Perrot (Michaël Youn) est devenu un papa qui contrôle tout dans la vie de son fils Victor (Gabriel Diefenthal). Lorsque ce dernier doit partir en colonie de vacances à la neige pour Noël et qu'un des accompagnateurs se désiste à la dernière minute, Christophe s'incruste. Marina, comme Victor, sont moyennement emballés. Christophe, lui, est rassuré jusqu'au moment où un mystérieux don lui tombe dessus : il peut entendre les pensées des adolescents, y compris celles de son fils adoré. Sa vie si bien rangée tourne alors au cauchemar...

Le tournage de cette fiction se déroulera en région parisienne et en région Rhône-Alpes et devrait être diffusé en fin d'année. L'humoriste et comédienne belge Virginie Hocq pourrait également être de la partie.