Gwen Stefani et Carly Pearce réinventent le titre "Just a Girl" aux CMT Music Awards 2023

Gwen Stefani et Carly Pearce ont enflammé la scène des CMT Music Awards 2023.

Invitées aux CMT Music Awards 2023, Gwen Stefani et Carly Pearce ont interprété le titre "Just a Girl" au cours d'un show spectaculaire où elles ont donné une version bien plus électro de cette chanson légendaire issu de l'album "Tragic Kingdom" du groupe No Doubt (sorti dans les années 1990). Habillée avec une mini-robe à pois rouge et au décolleté XXL, Gwen Stefani a été rejointe sur scène par la compositrice américaine de musique country. C'est la seconde fois que l'interprète du titre "Every Little Thing" a chanté lors de cette soirée puisqu'elle s'était également produite seule sur le titre "What He Didn't Do".

Par ailleurs, le titre "Just a Girl" a atteint la 23e place du Billboard Hot 100 (ce tube a été le premier succès du groupe classé dans le Top 40). Avec des singles comme "Spiderwebs" et "Don't Speak", "Just a Girl" a permis à l'album "Tragic Kingdom" de devenir l'un des albums les plus vendus au milieu des années 90, obtenant la certification diamant de la RIAA.

Interrogée à propos de Gwen Stefani, Carly Pearce a indiqué : "Elle est évidemment mariée à Blake Shelton, avec qui j'ai fait quelques tournées, et nous avons appris à nous connaître et avons noué une amitié improbable (...) C'est une véritable artiste et une compositrice. J'ai l'impression qu'on s'est vraiment rapprochées en écrivant des chansons, et je suis une grande fan.".

Pour rappel, Carly Pearce a réédité son album "29 : Written in Stone" avec des enregistrements en direct à Music City en mars 2023. Cet album contient notamment sa chanson phare "Never Wanted to Be That Girl" avec McBryde, qui a valu à la star de la country son premier Grammy.