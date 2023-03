Lyon : leur avion atterrit en urgence à l’aéroport Saint-Exupéry

Leur voyage restera certainement un mauvais souvenir.

Les passagers d’un vol entre Nice et Paris ont été contraints d’atterrir en urgence à l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry ce vendredi matin en raison de la présence de fumée dans le cockpit.

Le vol parti de Nice un peu après 9h30 avec plus de trente minutes de retard a été dérouté du trajet prévu. « Vers 10h20, on a eu un message du commandant de bord nous disant qu’il y avait de la fumée dans le cockpit et que nous allions devoir atterrir en urgence à Lyon », témoigne une passagère de l’avion dans Var-Matin.

L’appareil a finalement atterri à l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry où des ingénieurs et des pompiers sont immédiatement montés à bord. Les passagers devaient être pris en charge dans un autre avion afin de rejoindre la capitale.