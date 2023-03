Les bons plans du week-end à Lyon (1er et 2 avril)

Découvrez notre sélections de bons plans pour ce week-end !

Fête du printemps - réouverture Station Mue !

Direction le quartier de Confluence pour un évènement qui va marquer le retour des beaux jours. A cette occasion, le lancement de la saison 2023 de la Station Mue (155 cours Charlemagne) sera célébré ce samedi par une après-midi festive avec au programme une chasse aux œufs géante, un buffet ou encore un bal. Le rendez-vous est donné à partir de 15h. Plus d’informations ici



Festival Quais du Polar !

Avis aux amateurs de littérature noire et policière ! La 19e édition du festival Quais du Polar débute ce vendredi avec à l’honneur le polar espagnol. Ce sont en tout 125 auteurs qui seront présents. Plusieurs dizaines de milliers de festivaliers sont attendues. Le programme complet est à retrouver ici



Brocante Solidaire des AJD !

Objets vintage, vaisselle, meubles, mercerie, horlogerie, bijoux, disques, jouets, linge ancien… Il y en aura pour tous les goûts ce week-end à l’occasion de la brocante solidaire des AJD qui se déroulera dans le 9e arrondissement au 13 rue Saint-Simon. L’entrée est gratuite pour les brocanteurs, chineurs, passionnés et curieux. Rendez-vous ce samedi de 9h à 18h et dimanche de 10h à 18h. Plus d’informations ici



Super Dimanche !

Heat Lyon proposera de nouveau un Super Dimanche ce dimanche avec au programme un atelier créatif pour petits et grands et un coiffeur sans oublier des jeux à dispo et des containers food. Super Dimanche c’est de 12h à 19h. Entrée et animations gratuites. Le détail ici



On va voir la vie en rose à la Foire de Lyon !

Le coup d’envoi est donné ce vendredi. La Foire de Lyon est de retour dans les allées d’Eurexpo jusqu’au 10 avril. "La vie en rose" est le thème de cette édition 2023 avec plusieurs temps forts placés sous le signe du "feel-good". Ce sont en tout 750 exposants qui seront présents pour cette Foire de Lyon. Plus d’informations ici