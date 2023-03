Découvrez le palmarès des meilleurs collèges et lycées du Rhône !

C’est un classement particulièrement scruté chaque année.

Le ministère de l’Education Nationale révèle ce mercredi le palmarès des meilleurs collèges et les lycées. Sont pris en compte : le taux de réussite au brevet ou au bac, les mentions ou encore le taux d’accès de la 6e à la 3e ou de la seconde au baccalauréat.

Dans le Rhône, le lycée François Rabelais de Dardilly décroche la première place des établissements publics généraux et technologiques avec un taux de réussite de 100% et 72% de mentions sur 53 effectifs présentés. Viennent ensuite le lycée du Parc dans le 6e arrondissement de Lyon (99% de réussite et 84% de mentions sur 186 effectifs) et la Cité Scolaire Internationale dans le 7e arrondissement de Lyon (98% de réussite et 87% de mentions sur 251 effectifs).

Au niveau du privé, La Favorite Sainte-Thérèse dans le 5e arrondissement de Lyon domine le classement avec un taux de réussite de 100% et 82% de mentions sur 229 effectifs présentés. Saint-Thomas-d’aquin-Veritas à Oullins (100% de réussite et 85% de mentions sur 327 effectifs) et l’Institution-des-Chartreux dans le 1e arrondissement de Lyon (100% de réussite et 97% de mentions sur 275 effectifs) complètent le podium.

Du côté des lycées professionnels, Louis Armand à Villefranche-sur-Saône s’impose dans le public tandis que Jehanne de France dans le 9e arrondissement obtient la première place dans le privé.

En ce qui concerne les collèges, Mont-Saint-Rigaud à Deux-Grosnes domine le classement de la filière générale dans le public. L’établissement est suivi de La-Haute-Azergues de Lamure-sur-Azergues et de la Cité Scolaire Internationale dans le 7e arrondissement de Lyon. Dans le privé, Notre-Dame-du-Bon-Conseil à Oullins, Louis Querbes à Vourles et Chevreul-Lestonnac dans le 7e arrondissement de Lyon occupent les trois premières places.

Dans la filière professionnelle, le collège Simone Veil à Châtillon arrive en tête dans le public tandis que Jeanne d’Arc à Genas décroche la première place du classement dans le privé.