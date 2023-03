Ed Sheeran : ce rêve un peu fou qu'il souhaite réaliser après sa mort

Ed Sheeran a indiqué qu'il travaillait sur un projet post-mortem.

Le 5 mai 2023, Ed Sheeran sortira son nouvel album "Subtract" dans lequel il évoque des sujets douloureux comme la perte de son ami Jamal Edwards ou les terribles angoisses qu'il a ressenti lorsque sa femme avait été diagnostiquée d'une tumeur en 2022. Interviewé par les journalistes de Rolling Stone, le chanteur a annoncé être en plein travail sur un autre projet novateur : sortir un album post-mortem qui ne sortirait dans les bacs qu'après son décès.

“Je veux faire cet album lentement durant le reste de ma vie, en ajoutant des chansons ici et là jusqu’à ce qu’il soit parfait. Et juste le mettre dans mon testament pour qu’il sorte après ma mort."

Ayant déjà eu des pensées suicidaires, notamment après la mort de son meilleur ami Jamal Edwards décédé d'une crise cardiaque à seulement 31 ans, l'interprète du titre "Eyes Closed" a également raconté comment il s'était sorti de ses addictions à la drogue et à l'alcool. Papa de deux filles, c'est sa femme Cherry Seaborn qui lui a fait avoir le déclic. Craignant qu'il ne puisse s'occuper convenablement de leurs enfants, la chérie du chanteur lui avait lancé un ultimatum afin qu'il change son comportement. Un appel au secours que l'interprète du titre "Shape Of You" avait pris très au sérieux puisqu'il s'est depuis totalement sevré.

Ed Sheeran sera également la star d'un documentaire disponible sur la plateforme de streaming Disney + baptisé "Ed Sheeran, La somme de tout". La bande-annonce a déjà été dévoilée sur YouTube.