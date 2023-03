Il a fait rire des millions d'enfants et d'adultes : Guignol fait partie du patrimoine lyonnais

Depuis plus de deux siècles, la marionnette Guignol est une figure emblématique de la culture populaire française.

Avec ses traits grossiers et son franc-parler, cette marionnette de bois est devenue une icône du théâtre de rue et du spectacle pour enfants.

Aujourd'hui, elle est toujours très populaire, notamment à Lyon, sa ville d'origine, où elle est considérée comme un véritable symbole local.

L'histoire de Guignol remonte au début du XIXe siècle, lorsque le canut Laurent Mourguet, un ouvrier lyonnais, a commencé à se produire avec ses marionnettes sur les marchés de la ville. Guignol, qui était à l'origine un personnage secondaire dans ses spectacles, est rapidement devenu le personnage principal, grâce à sa personnalité franche et son humour pince-sans-rire.

Le personnage de Guignol est souvent décrit comme un représentant du peuple, un ouvrier qui parle le langage de la rue et qui n'a pas peur de se moquer des autorités et des riches. Il est souvent accompagné de sa femme, Madelon, et de son ennemi juré, le gendarme, avec qui il se dispute régulièrement.

Les spectacles de Guignol sont souvent présentés dans des théâtres de marionnettes en plein air, où les marionnettistes manipulent les marionnettes à vue du public. Les histoires sont simples mais amusantes, souvent axées sur des thèmes populaires comme la nourriture, l'argent et l'amour.

Au fil des ans, Guignol est devenu une véritable institution en France, avec des dizaines de compagnies de marionnettistes qui se produisent régulièrement dans tout le pays. À Lyon, la ville a même érigé une statue de Guignol en 1964, en hommage à cette figure emblématique de la culture locale.

Aujourd'hui, Guignol est également présent dans la culture populaire française, avec des références à la marionnette dans des films, des émissions de télévision et même des bandes dessinées. La popularité de Guignol semble donc être assurée pour les générations à venir.

En conclusion, Guignol est bien plus qu'une simple marionnette. C'est un symbole de la culture populaire française, un personnage qui a su captiver l'imagination des spectateurs pendant plus de deux siècles. Avec sa personnalité franche et son humour décalé, Guignol est un personnage qui continue à faire rire et à divertir les gens de tous âges.