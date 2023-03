Le musée des Confluences est un musée emblématique de la ville de Lyon, situé à l'endroit où les fleuves Rhône et Saône se rejoignent.

Depuis son ouverture en décembre 2014, il est devenu l'une des principales attractions touristiques de la ville.

Le musée des Confluences est consacré à la présentation de la diversité du monde, de son origine à son avenir. Il abrite une collection unique de plus de deux millions d'objets scientifiques, culturels et artistiques, allant des fossiles de dinosaures aux découvertes contemporaines en sciences et technologie.

Le bâtiment du musée, conçu par l'architecte autrichien Wolf D. Prix, est lui-même une attraction. Sa forme de cristal futuriste et ses larges baies vitrées offrent une vue spectaculaire sur les confluences des deux rivières, ainsi que sur la ville de Lyon et les Alpes.

Le musée des Confluences propose également des expositions temporaires passionnantes, qui attirent des visiteurs du monde entier. En 2019, l'exposition "Antarctica, the experience" a transporté les visiteurs dans une expédition scientifique en Antarctique, tandis que l'exposition "Tatoueurs, Tatoués" a exploré l'histoire et la culture du tatouage.

Le musée des Confluences est également un lieu de rencontre pour les scientifiques et les passionnés de culture. Il organise régulièrement des conférences, des projections de films et des ateliers pour les adultes et les enfants, afin de rendre les sciences et la culture accessibles à tous.

Cependant, le musée des Confluences n'a pas été sans controverse. Son coût de construction a été critiqué par certains, atteignant près de 300 millions d'euros, et certains ont également remis en question la pertinence de certaines de ses expositions.

Lors de la cérémonie d'ouverture en 2014, une partie du public, notamment des opposants au projet, ont manifesté leur mécontentement en organisant une "occupation poétique" des lieux. Ils ont en effet investi les abords du musée avec des poèmes, des performances artistiques et des banderoles pour protester contre le coût élevé de la construction et le choix d'implantation du musée.

Cependant, les manifestants ont également décidé de célébrer la culture et l'art, en présentant des œuvres poétiques et artistiques sur les confluences entre la science, la culture et l'art, ce qui a donné lieu à une ambiance conviviale et créative.

Bien que certains aient vu cette action comme une perturbation de l'événement officiel, elle a également souligné l'importance de la culture et de l'art dans la société, en encourageant le dialogue et la réflexion critique sur les projets culturels et scientifiques.

Néanmoins, le musée des Confluences est aujourd'hui un lieu incontournable pour les visiteurs de Lyon et un exemple de l'engagement de la ville en faveur de la culture et de l'innovation. Son mélange unique de science, de culture et d'art en fait un lieu fascinant pour tous les visiteurs, qu'ils soient scientifiques, artistes ou simplement curieux.