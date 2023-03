Pourquoi la place Bellecour est-elle aussi emblématique à Lyon ?

La Place Bellecour, située en plein cœur de Lyon, est l'une des places les plus emblématiques de la ville.

Avec ses 62 000 mètres carrés, elle est la troisième plus grande place de France après la Place des Quinconces à Bordeaux et la Place de la Concorde à Paris.

Depuis sa construction en 1700, la Place Bellecour a été le témoin de nombreux événements historiques. Elle a été le théâtre de fêtes royales, de manifestations politiques et de célébrations sportives.

Aujourd'hui, la Place Bellecour est un lieu de rencontre incontournable pour les Lyonnais et les touristes. Les restaurants et les cafés qui bordent la place sont animés jour et nuit, offrant une vue imprenable sur la statue équestre de Louis XIV, qui trône au centre de la place depuis 1825.

La Place Bellecour est également un lieu de rassemblement pour les événements culturels et les festivals de la ville. Chaque année, elle accueille la célèbre Fête des Lumières, un festival de quatre jours où les façades des bâtiments de la ville sont illuminées par des installations artistiques spectaculaires.

Mais la Place Bellecour n'est pas seulement un lieu de divertissement. Elle est également un symbole de l'histoire de la ville. Pendant la Révolution française, la place a été le site de la guillotine, où de nombreux révolutionnaires ont été exécutés. Aujourd'hui, un monument commémoratif en leur honneur est érigé sur la place.

La Place Bellecour est également un lieu de manifestation politique. En 2016, elle a été le lieu de rassemblement de milliers de personnes pour protester contre la loi travail du gouvernement français. Les manifestants ont marché dans les rues de la ville et ont organisé des sit-ins sur la place.

En somme, la Place Bellecour est un symbole de la ville de Lyon, un lieu de rassemblement pour les événements culturels et politiques, ainsi qu'un endroit pour se divertir et se détendre. Elle témoigne de l'histoire et de l'évolution de la ville au fil des siècles, et continue d'être un lieu de rencontre pour les Lyonnais et les touristes du monde entier.

Et demain ? Un grand projet de végétalisation a été promu lors de la première édition du budget participatif de la Ville de Lyon. On ne sait pas encore quand il sera lancé.

Fait amusant : la statue équestre de Louis XIV qui trône au centre de la place a failli ne jamais être construite. En effet, la statue a été commandée par Louis XV en 1748, mais en raison de problèmes financiers et de la révolution française, la construction a été reportée plusieurs fois.

Finalement, en 1825, le roi Charles X décide de poursuivre le projet et la statue est finalement inaugurée sur la Place Bellecour. Cependant, il y a eu un problème de taille : la statue était trop grande pour être transportée par les rues étroites de la ville. Pour résoudre ce problème, on a dû démonter les portes de la ville et même abattre certaines maisons pour permettre le passage de la statue.