De légères perturbations sur le réseau TCL ce jeudi à Lyon

La neuvième journée de mobilisation contre la réforme des retraites se prépare.

Le réseau TCL sera légèrement perturbé ce jeudi à Lyon. En cause : une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites malgré son adoption après l’utilisation du 49.3 par le gouvernement.

Si toutes les lignes de métro et de funiculaire circuleront normalement, SYTRAL Mobilités annonce des fréquences allégées sur les lignes T2 (7 minutes), T3 (9 minutes) et T4 (7 minutes) du tram. Les lignes T1, T5, T6 et T7 fonctionneront normalement.

Du côté des bus, les lignes C26, 15, 25, 63, 79, 80, 81, 86 et 88 circuleront avec une fréquence allégée. La ligne C12 fonctionnera uniquement entre « Hôpital Feyzin Vénissieux » et « Jean Macé ». Les lignes C6E et C15E ne circuleront pas.