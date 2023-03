Auvergne-Rhône-Alpes : un seul site retenu au Loto du Patrimoine

Il s’agit de l’Abbaye de Saint-Antoine-l’Abbaye, en Isère.

18 sites ont été choisis en France par la Mission Patrimoine, portée par le Lyonnais Stéphane Bern. Ces sites emblématiques vont bénéficier d’une aide à la restauration. Il s’agit d’une somme versée à des monuments historiques en péril grâce au Loto du Patrimoine. Chacun peut ainsi apporter sa contribution en achetant un jeu de grattage ou de tirage « Mission Patrimoine » de FDJ.

Dans notre région Auvergne-Rhône-Alpes, un site a été sélectionné. Il s’agit de l’Abbaye de Saint-Antoine-l’Abbaye, en Isère. Ce monument date de la fin du XIIe siècle.

Des travaux de restauration ont déjà débuté notamment sur la façade, et vont se poursuivre jusqu’en 2027. Un tunnel de protection sera prochainement installé afin de maintenir l'accès aux visiteurs.

Restauration de la façade

Les travaux vont se poursuivre avec la restauration de la partie nord de la façade occidentale, une partie financée par la Mission Patrimoine.

Ce site figure notamment au classement des Plus Beaux Villages de France. En 2022, plus de 150 000 visiteurs ont fait le déplacement, et plus de 250 000 à l’occasion des manifestations et temps forts comme la fête médiévale, le festival de théâtre et de musique et autres foires.