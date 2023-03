Vents violent : des enfants blessés à Villefranche-sur-Saône

🟠 Cet après-midi, entre 18h et 21h, @meteofrance place le @rhone_fr et le @grandyon en alerte orange pour les #orages ⛈️



🌬️Des rafales de vent de plus ou moins forte intensité et de la grêle seront associées à cet épisode orageux.

Soyez vigilants lors de vos déplacements ⬇️ pic.twitter.com/jxfKVkt15I