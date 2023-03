Rues de la Ré et Grenette sans voiture : c’est quoi cette Zone à Trafic Limité prévue pour la Presqu’île ?

Les écologistes ont de grands projets pour la Presqu’île de Lyon.

Soucieux d’obtenir des résultats avant 2026, ils ont dévoilé vendredi leur Zone à Trafic Limité.

Ce grand projet, qui fait suite à quelques mois de concertation l'automne dernier, doit exclure les voitures entre Bellecour et l’Hôtel de Ville. Seuls les riverains, les artisans et commerçants et les véhicules de livraisons et de secours pourront circuler, ainsi que les bus.

Ce qui signifie que la dernière portion de la rue de la Ré sera intégralement fermé aux véhicules entre Cordeliers et Hôtel de Ville. Et que la rue Grenette n’accueillera à l’avenir que des bus et des vélos. Pour traverser la Presqu’île en voiture, il faudra se rabattre sur le tunnel de la Croix-Rousse ou Perrache.

Le bas des pentes de la Croix-Rousse, côté Rhône et autour de l’Hôtel de Ville sont des lieux qui seront largement piétonisés et végétalisés dès cet été.

"Notre priorité est d’apporter de la qualité de vie aux piétons", a annoncé le maire de Lyon Grégory Doucet lors d'une conférence de presse au Cintra.

Le montant estimé de l’ensemble du projet qui doit se terminer à l’horizon 2025 est estimé entre 20 et 25 millions d’euros.