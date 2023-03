Lyon : expédition punitive de l’ultradroite sur les pentes de la Croix-Rousse

Ce week-end, plusieurs évènements étaient organisés par l’ultradroite lyonnaise.

C’est peut-être ce rassemblement d’individus venus de toute la France qui les a encouragés à organiser une expédition punitive samedi soir. Près d’une centaine de personnes vêtues de noir et au visage parfois dissimulé ont défilé dans le 1er arrondissement, considéré comme le territoire de leurs opposants d’ultragauche.

Mais la police les surveillait de près et leur présence a dissuadé l’ultradroite de commettre des agressions, voire des ratonnades.

"C’était prévu, on le savait et comme d’habitude ils peuvent se balader armés et attaquer comme ils le souhaitent. Et ça fait 10 ans que ça dure grâce à leurs locaux dans le Vieux-Lyon. On attend un drame ?", s’est ému Raphaël Arnault, porte-parole de la Jeune Garde.