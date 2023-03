L'OL fait match nul contre Lorient, la course à l'Europe déjà finie ? (0-0)

Le spectacle n'était pas franchement au rendez-vous ce dimanche après-midi au Groupama Stadium.

Pour la 26e journée de Ligue 1, l'OL recevait Lorient. Une victoire des Lyonnais et l'équipe de Laurent Blanc doublait les Bretons au classement. Il fallait absolument trois points pour rester dans la course à l'Europe.

Sauf que sur la pelouse, les Rhodaniens ont proposé une prestation insipide. Surtout en première mi-temps, avec très peu d'occasions et un Amin Sarr complètement perdu seul sur le front de l'attaque.

Au retour des vestiaires, Rayan Cherki sonnait la révolte et Maxence Caqueret puis Corentin Tolisso tentaient de tromper Vito Mannone de la tête.

Bradley Barcola croquait ensuite alors qu'il se retrouvait seul face au gardien lorientais. Rayan Cherki l'imitait en fin de match.

Quant à Moussa Dembélé et Houssem Aouar, entrés sous les sifflets, ils ont prouvé qu'ils termineraient la saison et leur contrat sans se surpasser sur le terrain.

Match nul (0-0) donc entre Lyon et Lorient. Rien n'a fonctionné pour faire sauter le verrou adverse. Laurent Blanc va devoir se creuser la tête ces prochains jours, et doit probablement espérer de récupérer au plus vite son capitaine Alexandre Lacazette.

Dixièmes, les coéquipiers de Dejan Lovren savent que l'Europe est déjà trop loin. Surtout avec le calendrier qui les attendent. Cela commencera dès vendredi avec un déplacement à Lille.