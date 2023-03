Castres-LOU : Lyon n'aura pas droit à sa sixième victoire consécutive (27-22)

Personne n'y croyait, sauf le Castres Olympique.

Ce samedi en fin d'après-midi, le LOU Rugby disputait la 20e journée de Top 14 à l'extérieur. Les hommes de Xavier Garbajosa voulaient ainsi poursuivre sur leur lancée et s’installer sur le podium, même temporairement, en empochant une sixième victoire consécutive.

Mission facile (trop facile?) face à Castres, équipe malade du championnat, avec le bilan peu flatteur d’une seule victoire sur leurs onze dernières rencontres ?

Le LOU s’est peut-être vu trop beau puisqu’il s’incline finalement (27-22), en arrivant tout de même à arracher le bonus défensif dans les dernières minutes de la rencontre.

Les Rouge et Noir avaient inscrit le premier essai par Jah Maraku à la 25e minute. Mais la défense lyonnaise prenait l’eau et Castres repassait devant avant la mi-temps (13-10).

Benjamín Urdapilleta inscrivait pas moins de six pénalités pour les locaux, creusant l’écart avec le LOU. Malgré les essais de Josua Tuisova et Feao Fotuaika, soit un de plus que Castres, Lyon s’inclinait. Il n'est pas rare dans ce genre de rencontre-piège que le LOU marque davantage d'essais que son adversaire mais s'incline à cause d'un jeu au pied défaillant ou inexistant.

On reverra la meute du LOU à la fin du mois : le 25 mars, les coéquipiers de Tony Arnold recevront Toulon au Matmut Stadium de Gerland.