Le ministre de la santé François Braun est à Lyon ce vendredi

Un déplacement dans le cadre d’une visite autour de la santé mentale et de la psychiatrie.

Le ministre de la santé et de la prévention va notamment assister ce vendredi à un comité stratégique, lors duquel il va ériger le bilan national de la feuille de route Santé mentale et psychiatrie. Cette feuille de route fixe le cap d’une transformation structurelle et systémique du champ de la santé mentale et de la psychiatrie.

Son déplacement débute par une visite à l’Agence Régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes pour la tenue du comité stratégique ce matin.

Échanges avec Grégory Doucet

Il va ensuite s’entretenir avec Grégory Doucet. Le maire de Lyon est également coprésident de la commission santé de France Urbaine.

Le ministre continuera sa journée au centre d’accueil d’évaluation et d’orientation en santé mentale ( CAdEO) dans le 3e arrondissement de Lyon pour des échanges avec des professionnels et des bénéficiaires. Puis il conclura son déplacement par la visite du centre hospitalier Le Vinatier à Bron. Un temps d'échanges avec des professionnels et des ambassadeurs en santé mentale est prévu.