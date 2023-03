1er mars : quels changements à Lyon et dans le Rhône ?

Des changements entrent en vigueur le premier jour d’un mois.

Le 1er mars ne fait pas exception à la règle. Cela commence avec le plafonnement des prix du carburant par TotalEnergies.

Son PDG Patrick Pouyanné en avait fait l'annonce il y a quelques jours : le prix des carburants est désormais plafonné à 1,99 euro le litre dans les stations TotalEnergies. L’ensemble des carburants essence et diesel sont concernés, à l’exception du Excellium diesel et du sans plomb 98.

Concernant le prix du tabac, il est en hausse. Il faudra désormais dépenser aux alentours de 11 euros si l’on veut s’acheter un paquet de cigarettes. Cette hausse suit l’inflation et l’augmentation des taxes.

Le démarchage téléphonique désormais limité

C’est également officiellement la fin du démarchage téléphonique sans restriction. Il est désormais interdit le week-end les jours fériés et en soirée. Plus précisément, les démarcheurs téléphoniques peuvent appeler entre 10h et 13h et entre 14h et 20h. A noter qu’un démarcheur ne pourra pas contacter une personne plus de quatre fois. Si toutefois ces règles ne sont pas respectées, ces professionnels risquent une amende administrative d’un montant de 75 000 euros pour une personne physique et jusqu’à 375 000 euros pour une personne morale.

L’assurance maladie ne rembourse plus à 100% les tests Covid à compter de ce mercredi. Malgré tout, pour les personnes "les plus fragiles" ces tests resteront gratuits. Les autres devront payer l’équivalent de 30% du prix total du test. Mais pas de panique, puisque la grande majorité des complémentaires santé prennent en charge ce coût.