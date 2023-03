Nouvelle saison de Top Chef : un chef lyonnais parmi les candidats

La 14e édition de Top Chef débute ce mercredi soir sur M6.

La célèbre émission culinaire est de retour. Ils seront cette année 16 candidats à tenter de remporter Top Chef cette année. Parmi eux : Miguel Garcia-Herrera.

Ce chef de 27 ans, né au Mexique, est le sous-chef du Bistrot d’Abel en Presqu’île lyonnaise. Le jeune homme a également travaillé dans les cuisines du restaurant Marguerite dans le 8e arrondissement appartenant aux Maisons Bocuse.

Miguel Garcia-Herrera ressortira-t-il grand gagnant de l’émission ? Cette nouvelle saison de Top Chef sera en tout cas marquée par plusieurs nouveautés comme des épisodes plus courts (pour le plus grand bonheur des téléspectateurs) ou encore un nouveau rôle pour la cheffe Hélène Darroze. Le jury sera toujours composé de Philippe Etchebest, Glenn Viel et Paul Pairet.