Lyon : il n'est désormais plus possible d'acheter un ticket TCL à bord de la ligne de bus C3

Il s'agit d'une expérimentation.

A partir de ce lundi, et pour une durée minimale d’un mois, les chauffeurs de bus ne vendront plus de tickets aux usagers. Toute personne souhaitant emprunter la ligne entre Saint-Paul et Vaulx-en-Velin devra avoir prévu à l’avance son titre de transport ou bien l’acheter avec sa carte bancaire sur les bornes dédiées dans le véhicule ou sur l’application E-Ticket.

L’objectif est de déterminer si le C3 réalise son parcours plus rapidement lorsque le chauffeur a simplement à se concentrer sur sa conduite.

Le Sytral avait déjà réalisé un double site propre de 5,5 kilomètres pour le C3 entre le pont Lafayette et Laurent-Bonnevay.