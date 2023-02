L'OL bat Angers sans convaincre (1-3)

🏁 𝗢𝗻 𝗿𝗮𝗺𝗲̀𝗻𝗲 𝗹𝗲𝘀 𝘁𝗿𝗼𝗶𝘀 𝗽𝗼𝗶𝗻𝘁𝘀 ✊



Une merveille de coup franc de Thiago Mendes, le premier but sous le maillot lyonnais d’Amin Sarr, et une réalisation de Bradley Barcola pour un succès 3 à 1 ce soir à Angers 💪🔴🔵



On continue 🦁#SCOOL pic.twitter.com/pwUbceXjrf