Incendie mortel de la route de Vienne : des peines de 17 à 20 ans de prison pour les trois accusés

Le verdict est tombé ce vendredi aux assises du Rhône.

Les peines sont moins lourdes que les réquisitions. Les trois accusés du procès de l’incendie mortel de la route de Vienne à Lyon en février 2019 ont été condamnés ce vendredi après-midi à des peines allant de 17 à 20 ans d’emprisonnement.

Les gérants de la boulangerie où avait eu lieu l’explosion qui avait déclenché l’incendie entraînant la mort d’une femme enceinte et de sa fille de 4 ans ont écopé de 17 et 19 ans de prison. Le parquet avait requis des peines de 28 et 25 ans.

Ils ont également été condamné à une interdiction de port d’arme d’une durée de 5 ans ainsi que 10 ans d’inéligibilité. Les deux associés propriétaires étaient accusés d’avoir commandité l’incendie du local afin de toucher l’argent de l’assurance.

L’incendiaire, actuellement incarcéré en Tunisie pour ces faits, a lui été condamné à une peine de 20 ans de réclusion contre 30 comme le parquet le demandait. L’homme fait de nouveau l’objet d’un mandat d’arrêt.

Le procès, débuté il y a un peu plus d’une semaine, a été marqué par le témoignage du mari et père des deux victimes, survivant du drame.