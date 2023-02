"C'est un jour triste mais nécessaire pour préserver ma santé mentale" : Wendie Renard (OL) se met en retrait de l'équipe de France

Wendie Renard a annoncé ce vendredi sa décision "de prendre du recul avec l'équipe de France".

"J'ai défendu le maillot bleu-blanc-rouge 142 fois avec passion, respect, engagement et professionnalisme. J'aime la France plus que tout, je ne suis pas parfaite, loin de là, mais je ne peux plus cautionner le système actuel bien loin des exigences requises par le plus haut niveau. C'est un jour triste mais nécessaire pour préserver ma santé mentale", écrit la capitaine des Bleues, qui vient de remporter le Trophée de France.

Et la défenseure de l'OL féminin de poursuivre, sans ambiguïté sur les raisons de son départ, sans pour autant citer directement Corinne Diacre : "Je ne ferai malheureusement pas cette coupe du monde dans de telles conditions".

Cette annonce intervient alors que le Mondial se déroulera du 20 juillet au 20 août prochain.