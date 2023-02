Les bons plans du week-end à Lyon (25 et 26 février)

Découvrez notre sélections de bons plans pour ce week-end !

Wintower !

La Halle Tony Garnier va s’enflammer à l’occasion de la nouvelle édition du festival Wintower. Au programme : 2 soirées et 2 journées où les cultures urbaines seront à l’honneur avec de la musique, du sport, du stand-up, de la mode, de la danse… Ce sont en tout 35 artistes qui vont faire vibrer la salle de spectacle du 7e arrondissement. A noter que les journées sont gratuites mais les soirées payantes. Plus d’informations ici

Dernier week-end pour la Vogue d’hiver de Confluence !

Encore envie de sensations fortes ? C’est le dernier week-end pour profiter de la Vogue d’Hiver de la Confluence au niveau du quai Perrache dans le 2e arrondissement. Attractions et gourmandises sont à découvrir ou redécouvrir jusqu’à dimanche soir. Plus d’informations ici

Les Mains Baladeuses !

Rendez-vous durant trois jours à In-Sted (6 rue de la Part-Dieu) dans le 3e arrondissement pour Les Mains Baladeuses, un marché coquin de créateurs lyonnais. A découvrir : de la céramique, de l’illustration de la papeterie, du textile sans oublier des ateliers créatifs. Une quarantaine d’exposants seront présents pour cet évènement placé sous le signe de l’amour et de la sexualité. Entrée libre et gratuite ce vendredi de 15h à 21h, samedi et dimanche de 10h à 19h. Plus d’informations ici

Le Carnaval de Rio s’invite à Lyon !

Un week-end placé sous le signe du carnaval du côté de La Commune dans le 7e arrondissement. Au programme de cette journée rythmée et ensoleillée : une initiation à la samba, une démonstration de Capoeira sans oublier une déambulation et un DJ set jusqu’au bout de la nuit. Plus d’informations ici



Food takeover, Big braderie & ateliers !

Les élèves du Lycée Hélène Boucher s’installent ce week-end au sein de la halle à manger du quartier de Confluence. Plusieurs propositions culinaires autour du thème "Voyage à bord de l’Orient-Express" seront à découvrir avec également une braderie solidaire samedi de 10h à 17h30. D’autres activités sont également au programme. Plus d’informations sur ce week-end à Heat Lyon ici



Funky Away, le marché responsable !

Direction Away Hostel & Coffee Shop dans le 1er arrondissement pour Funky away où la consommation responsable sera à l’honneur ce week-end. A découvrir : des astuces, des pièces uniques, des créations et des produits chinés avec amour. Rendez-vous ce samedi et ce dimanche de 13h à 19h. Toutes les informations pratiques ici