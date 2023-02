Allergies aux pollens d'aulne : le Rhône en alerte rouge

Toute la région est concernée.

Avec le temps clément de ces dernières semaines, les allergies sont de retour. Trois quarts de la France sont concernés par un retour en force des risques d’allergie aux pollens. Les pollens d'aulne, faisant partie de la famille des bétulacées, sont les plus présents sur le pays. "Ces pollens montent en puissance" souligne le Réseau National de Surveillance Aérobiologique (RNSA).

Risque moyen pour les noisetiers

La région Auvergne-Rhône-Alpes n’est pas épargnée, avec un impact sanitaire des pollens élevé selon le RNSA.

Sur le Rhône, le risque d'allergie est moyen concernant les pollens de noisetier, et un peu plus faible pour les pollens de frêne et de cupressacées.

La pluie prévue dans les jours à venir devrait faire baisser ce risque d’allergie, toujours d’après le RNSA.