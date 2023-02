Des travaux sur l’A7 entre Saint-Fons et Ternay jusqu’à la fin du mois d'avril

Le terre-plein central de l’autoroute A7 entre Saint-Fons et Ternay va bientôt être réhabilité.

Après plus d’un an de travaux entre les échangeurs de Feyzin et de Solaize, ces derniers vont bientôt prendre fin. Entre le 27 février et le 24 mars, la vitesse sera abaissée à 50 km/h au sud du pont de Pierre-Bénite jusqu’à Feyzin. Pendant les nuits de chantier, l’accès à l’A7 dans le sens Lyon-Marseille depuis le pont sera fermé. Les usagers devront donc emprunter l’itinéraire de déviation.

L’ensemble des travaux seront entièrement réalisés de nuit entre 21h et 4h du matin, du lundi soir au vendredi matin.

Enfin, entre le 27 mars et le 28 avril, les voies rapides et médianes seront neutralisées dans le sens Lyon-Marseille au sud de l’échangeur de Solaize. La circulation ne se fera donc que sur les voies lentes et sera limité à 90 km/h du 3 au 5 avril.

L’opération, pour un coût total de six millions d’euros, va permettre de remplacer les glissières métalliques du terre-plein central par des glissières en béton et de supprimer la végétation invasive au centre de la route.