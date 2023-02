Lyon : une perquisition au siège de la Région Auvergne-Rhône-Alpes ce mardi

C'est la seconde perquisition en l'espace de quelques mois à l'Hôtel de Région Auvergne-Rhône-Alpes à Lyon.

Selon nos confrères de LyonMag, des agents du Parquet national financier se sont rendus ce mardi matin au siège de la collectivité. On ne sait pas encore pour quelle affaire ils se sont déplacés depuis Paris.

Le 13 septembre dernier, les enquêteurs étaient repartis de la Région avec des documents dans le cadre de l'affaire Ange Sitbon. Proche collaborateur de Laurent Wauquiez, il touchait 9000 euros par mois. Un salaire "disproportionné" selon un rapport de la Chambre régionale des comptes et qui avait fait l'objet d'un signalement au PNF par l'association Anticor en 2020.

Pourrait-il s'agir de l'affaire des Dîners des Sommets ? Pour rappel, le président LR de la Région avait invité des personnalités et des chefs d'entreprise l'été dernier dans un château du Beaujolais, le tout aux frais de la collectivité. Une note de plus de 100 000 euros avait créé la polémique. Les écologistes avaient fait un signalement à la justice, réclamant "la transparence sur le coût de ces dîners, par la publication sur le site de la Région des documents demandés, la transparence sur le motif de ces dîners et la justification de l’absence d’autre membre du conseil régional et le remboursement de ces sommes indécentes en période de crise et alors même que l’exécutif mène une politique d’austérité en matière de subventions au monde associatif et d’aides aux personnes précaires".